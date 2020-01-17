Необходимость поправок в Конституцию РФ обосновал Владимир Путин

В России назрела необходимость внести ряд поправок в Конституцию, считает президент. Суть возможных изменений он объяснил 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Российский лидер заверил, что нет намерений менять фундаментальные основы главного документа страны. Об этомсообщили в пресс-службе президента РФ

Российский лидер считает, что поправки позволят повысить роль политических партий и гражданского общества в процессах принятия государственных решений. Россия продолжит дальнейшее развитие как социальное и правовое государство.

Путин отметил, что форма правления останется президентской республикой, но роль парламента в стране существенно возрастет. Законодательный орган будет отвечать за министров, премьера и их работу. Взаимодействие между органами высшей власти будет более тесным, необходимость уже назрела, заявил президент.

Он добавил, что основная часть населения, по его мнению, считает необходимым сохранить лидеру страны серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон. В противном случае, в стране будет парламентская республика - это не лучший сценарий для РФ, сказал Путин.