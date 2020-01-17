Президент Узбекистана принял и.о. главы МИД РФ Лаврова

16 января провёл встречу с исполняющим обязанности главы МИД России. Дипломат находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В начале встречи Мирзиёев отметил прогресс в развитии двусторонних отношений в рамках стратегического партнёрства.

Отметим, о развитии двусторонних отношений свидетельствует тесный диалог на высшем уровне, беспрецедентная активизация взаимных обменов и расширение разностороннего сотрудничества.

Как заверил глава государства, прежде всего взаимные контакты основаны в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах.

В свою очередь российский дипломат поблагодарил Мирзиёева за тёплый приём и передал слова приветствия президента РФ Владимира Путина.

Стороны подчеркнули определяющую роль глав двух государств в достижении современного уровня взаимодействия.

В ходе встречи также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке. Особое внимание также было уделено вопросам подготовки предстоящих в 2020 году встреч на высшем уровне.

Добавим, в течение последних двух лет отношения между странами обрели устойчиво растущий и всеобъемлющий характер. В 2019 году в рамках экономических отношений состоялось более 130 взаимных визитов делегаций министерств и ведомств, регионов, руководителей компаний, бизнес-кругов.