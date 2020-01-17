Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность

Премьер Молдовы Ион Кику, 16 января отправил поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину, назначенному на должность главы правительства России, сообщает

Глава правительства Молдовы в своей телеграмме подчеркнул, что огромный опыт и обширные знания, которыми обладает новый глава кабмина, дадут ему возможность достичь поставленных целей перед правительством РФ, на благо своего народа.

Также Кику отметил, что чиновники Молдовы в любое время готовы к конструктивному диалогу с российскими коллегами по всем вопросам двусторонних взаимоотношений.

В том числе премьер Молдовы заявил, что он верит, что их общий интерес к обоюдному сотрудничеству принесёт положительные результаты и окажет большую поддержку для укрепления взаимоотношений между Республикой Молдовой и Российской Федерацией.

Напомним, что в конце 2019 года лидер Молдовы Игорь Додон договорился с главой России Владимиром Путиным, о получении крупного займа на ряд инфраструктурных объектов, сумма которого составляет 500 млн долларов. Кишинёв рассчитывает получить половину денег в 2020 году.