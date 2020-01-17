Зеленский дал поручение кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

Президент украинского государства Владимир Зеленский 16 января поставил перед кабинетом министров задачу усилить контроль над пожарной безопасностью, а также модернизировать материально-техническое состояние спасательных подразделений и служб. В связи с этим, лидер страны отправил на имя украинского премьера письмо с соответствующим поручением. Результаты проделанной работы в этом направлении должны будут предоставляться президенту каждые три месяца. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины

Правительство Украины доложило президенту об инспектировании состояния техногенной и пожарной безопасности на соответствующих объектах. Было проверено 28% всех подразделений (10 374 структурные единицы из 37 006 объектов).

По итогам расследования было выявлено, что почти на всех объектах имеются проблемы с автоматической системой противопожарной защиты. Обнаружена необходимость замены системы электроснабжения и приобретения первичных средств пожаротушения в 30% подразделений.

За нарушение требований пожарной безопасности правительство привлекло 9934 члена соответствующих государственных организаций к административной ответственности.

В 2020 году на поддержку сил гражданской обороны из общего фонда государственного бюджета для ГСЧС будет выделено 12,3 миллиарда гривен, что включает расходы на приобретение специальной пожарной техники и спецодежды, обслуживание технического оснащения и услуги связи.