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Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии

Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра ЛатвииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января провёл встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. В ходе диалога стороны обсудили перспективы развития двухстороннего сотрудничества. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусский лидер, вспоминая историю отношений, отметил, что в прежние времена белорусско-латвийское экономическое сотрудничество было крепким и многопрофильным. На нынешнем этапе развития современного мира пришло время возродить былое партнерство, назрела необходимость рассмотреть варианты сотрудничества по многим направлениям, подчеркнул Александр Лукашенко.

На встрече прозвучала информация о подготовке главы белорусского государства к визиту в Латвийскую Республику. В данное время, в Минске с руководителем правительства Латвии обсуждены детали подготовки намеченных договоренностей, которые войдут в окончательную фазу во время рижской встречи на высшем уровне.

Премьер Латвии сообщил, что Рига заинтересована в укреплении и дальнейшей стабилизации экономических отношений с Минском, назвав 3 апреля, как предварительную дату, для предстоящего визита главы Белоруссии в Латвию. Также, латышский политик выразил заинтересованность видеть в рядах белорусской делегации представителей бизнес кругов.





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