В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна.

Как сообщает Следственный комитет, тело Георгия Кутояна со следами огнестрельного ранения было обнаружено в его квартире на ереванской улице Паруйра Севака.

На месте происшествия работают следователи.



Ранее Следственный комитет сообщил, что тело экс-главы СНБ Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване. На месте происшествия работают следователи.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Ростовского государственного университета (Российская Федерация).

В 2005 году окончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук РА, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Конвенция 1950 года о правах и основополагающих свободах человека в национальной правовой системе Республики

В 2007 году в США окончил Флетчерскую школу права и дипломатии (Тафтский университет).

В 2002-2010 гг. преподавал в Армяно-Российском (Славянском) университете, Академии государственного управления РА и Национальной академии наук РА.

В 2005-2006 гг. работал в Генеральной прокуратуре РА, сначала в качестве научного работника научно-учебного центра, затем – прокурора отдела правовых и структурных реформ.

В 2006-2007 гг. работал в аппарате Защитника прав человека РА в качестве старшего советника Омбудсмена, а в 2008-2010 гг. – главного юрисконсульта аппарата Защитника прав человека.

В 2008 году получил лицензию на адвокатскую деятельность, в 2010-2011 гг. занимался частной адвокатской деятельностью.

В 2011-2016 гг. занимал должность помощника президента Армении.

В 2011-2014 гг. был председателем мониторинговой комиссии по осуществлению антикоррупционной стратегии при созданном указом президента РА Совете по борьбе с коррупцией.

Указом президента РА от 17 апреля 2013 года награжден медалью Мхитара Гоша.

В 1998-2000 гг. прошел военное обучение на факультете военной подготовки Ростовского государственного университета (Российская Федерация) по программе подготовки офицеров запаса.

Являлся советником юстиции первого класса. Владел русским, английским и французским языками.

Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 по май 2018 года.

По сведениям «ФактИнфо», на стенах квартиры, где было найдено тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна, обнаружены следы выстрелов. По предварительным данным, при осмотре тела обнаружено ранение челюстно-лицевой области. По одной из версий, Кутоян покончил с собой. Рядом с телом обнаружен пистолет.Ранее Следственный комитет сообщил, что тело экс-главы СНБ Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване. На месте происшествия работают следователи.Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Ростовского государственного университета (Российская Федерация).В 2005 году окончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук РА, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Конвенция 1950 года о правах и основополагающих свободах человека в национальной правовой системе Республики Армения (конституционно-правовое исследование)» и получил ученую степень кандидата юридических наук.В 2007 году в США окончил Флетчерскую школу права и дипломатии (Тафтский университет).В 2002-2010 гг. преподавал в Армяно-Российском (Славянском) университете, Академии государственного управления РА и Национальной академии наук РА.В 2005-2006 гг. работал в Генеральной прокуратуре РА, сначала в качестве научного работника научно-учебного центра, затем – прокурора отдела правовых и структурных реформ.В 2006-2007 гг. работал в аппарате Защитника прав человека РА в качестве старшего советника Омбудсмена, а в 2008-2010 гг. – главного юрисконсульта аппарата Защитника прав человека.В 2008 году получил лицензию на адвокатскую деятельность, в 2010-2011 гг. занимался частной адвокатской деятельностью.В 2011-2016 гг. занимал должность помощника президента Армении.В 2011-2014 гг. был председателем мониторинговой комиссии по осуществлению антикоррупционной стратегии при созданном указом президента РА Совете по борьбе с коррупцией.Указом президента РА от 17 апреля 2013 года награжден медалью Мхитара Гоша.В 1998-2000 гг. прошел военное обучение на факультете военной подготовки Ростовского государственного университета (Российская Федерация) по программе подготовки офицеров запаса.Являлся советником юстиции первого класса. Владел русским, английским и французским языками.Кутоян возглавлял СНБ с февраля 2016 по май 2018 года.