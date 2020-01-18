Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

У вас будет всего несколько секунд…

Самое страшное, что может случиться с любым «сердечником» — остаться в одиночестве в момент смертельно опасного приступа.

Потому что обычно у больного есть всего 10 секунд после того, как он обнаружил, что с «сердцем что-то не так» и до того, как он рухнет на пол без сознания.



Но, как говорится, зарекаться ни от чего нельзя, поэтому лучше заранее подготовить себя к такому сценарию.

Итак, что же делать, если перед глазами резко «поплыло», а стуки сердца стали необычными? Начать сильно и громко кашлять!

Чем чаще и чем сильнее, тем лучше. Каждый раз перед тем, как кашлянуть, делайте максимально глубокий вдох. А потом кашляйте так сильно и долго, как будто отплевываете глубоко засевшую в легких мокроту.



В идеале все делать так, чтобы кашлять вы могли раз в 2 секунды, без остановок — вплоть до тех пор, пока сердечный ритм вновь не придет в норму или в комнате не появится кто-то, кто может вызвать скорую.



Как это все работает?

Ну, во-первых, глубокий вдох позволяет кислороду глубже проникать в легкие и быстрее разноситься по телу. Это важно при сердечной недостаточности.

Во-вторых, каждый раз, когда вы кашляете, происходит своего рода искусственный массаж сердца, стимулирующий его и мешающий ему остановиться.



Естественно, саму проблему таким образом решить нельзя. Поэтому если после этих процедур вам полегчало, надо тут же звонить в больницу. Вы выиграли время, чтобы до нее попасть!



Кардиологи говорят, что если поделиться этой информацией с 10 людьми, как минимум одному из них вы таким образом спасете жизнь. Поделитесь!

