C новым годом 2019


 
  • 15:55 – Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве 
  • 14:00 – Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло 
  • 18:42 – Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока" 
  • 19:50 – Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю назначения на должность главы правительства РФ 
  • 15:51 – Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»В Центрально-Азиатском регионе самые низкие ставки по ипотеке предлагают банки Туркменистана. Жители страны пользуются возможностью получать в местных кредитных учреждениях однопроцентный кредит на жильё на 30 лет. Об этом заявил 18 января обозреватель по Центральной Азии Вадим Шагиахмедов, сравнив практику ипотечного кредитования в регионе, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

По данным обозревателя, в Казахстане работает государственная программа «7-20-25». Эти цифры означают, что кредиты на ипотеку выдаются под 7% годовых, первоначальный взнос — 20%, срок кредита — до 25 лет. В Кыргызстане самая низкая процентная ставка — 6% годовых, в Узбекистане — 7%, в Таджикистане — 12%.

— Из этих цифр видно, что в Центральной Азии наиболее выгодные ставки по ипотеке предусмотрены в туркменских банках, — подытожил эксперт.

Напомним, Шагиахмедов 16 января этого года, комментируя жилищное строительство в Туркменистане, заявил, что масштабы строительства жилья в Ашхабаде и регионах страны свидетельствуют об экономической мощи государства и заботе туркменских властей о народе. Если возведение элитных домов говорит о росте благосостояния населения, то темпы строительства указывают на хорошую демографическую ситуацию, считает эксперт.





  •   Просмотров Сегодня: 10


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»
    » Эксперт назвал ТОП-5 стран, куда едут учиться студенты из Туркменистана
    » Процентные ставки в Армении проявляют тенденции к снижению
    » Правительство Армении предлагает смягчить условия ипотечного кредитования для молодых семей
    » Ставки на ипотеку в Армении в 2018 году не повысятся – эксперт
    » Армения снизит ставки по субсидированным кредитам в агросекторе и увеличит финансирование
    » Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
    » Эрдоган назвал госизменой нежелание банков снижать ставки по ипотеке
    » Кредиты банков Армении для физических лиц в марте подешевели
    » В Казахстане ставки акцизов на алкоголь повысятся на 15%
    » СМИ: в России резко выросли невыплаты по ипотеке
    » В Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 7
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 10
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 11
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 22
    • 0

    Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

    • 11:38
    • 11
    • 0

    Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

    • 11:35
    • 10
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 10
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии

    • 08:03
    • 10
    • 0

    Премьер Белоруссии пожелал Дмитрию Медведеву успешной работы на новом посту

    • 17:15
    • 59
    • 0

    В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна

    • 16:58
    • 83
    • 0

    Зеленский дал поручение кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

    • 16:44
    • 80
    • 0

    Необходимость поправок в Конституцию РФ обосновал Владимир Путин

    • 15:40
    • 71
    • 0

    Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность

    • 14:10
    • 81
    • 0

    Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

    • 12:31
    • 10
    • 0

    Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, потерявшими своих родных в авиакатастрофе

    • 11:07
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56666
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50996
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47453
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42719
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36589
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35228
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32168
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 31522
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30220
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29935
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23100
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22891
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22505
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20032
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18697
    • 0

    Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

    • 12:31
    • 10
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 7
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 10
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 10
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 11
    • 0

    Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

    • 11:35
    • 10
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии

    • 08:03
    • 10
    • 0

    Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

    • 11:38
    • 11
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 22
    • 0

    В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна

    • 16:58
    • 83
    • 0

    Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии

    • 18:14
    • 57
    • 0

    Зеленский дал поручение кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

    • 16:44
    • 80
    • 0

    Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность

    • 14:10
    • 81
    • 0

    Президент Узбекистана принял и.о. главы МИД РФ Лаврова

    • 09:23
    • 69
    • 0

    Необходимость поправок в Конституцию РФ обосновал Владимир Путин

    • 15:40
    • 71
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА