Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

По данным обозревателя, в Казахстане работает государственная программа «7-20-25». Эти цифры означают, что кредиты на ипотеку выдаются под 7% годовых, первоначальный взнос — 20%, срок кредита — до 25 лет. В Кыргызстане самая низкая процентная ставка — 6% годовых, в Узбекистане — 7%, в Таджикистане — 12%.
— Из этих цифр видно, что в Центральной Азии наиболее выгодные ставки по ипотеке предусмотрены в туркменских банках, — подытожил эксперт.
Напомним, Шагиахмедов 16 января этого года, комментируя жилищное строительство в Туркменистане, заявил, что масштабы строительства жилья в Ашхабаде и регионах страны свидетельствуют об экономической мощи государства и заботе туркменских властей о народе. Если возведение элитных домов говорит о росте благосостояния населения, то темпы строительства указывают на хорошую демографическую ситуацию, считает эксперт.