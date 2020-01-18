Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии

Глава правительства Молдовы Ион Кику 17 января провёл встречу с председателями туристических организаций Молдовы, на которой были детально обсуждены пути притягивания зарубежных путешественников в Республику Молдова, сообщает Sputnik news.

Премьер отметил, что туристическое направление играет большую роль в развитии экономики страны.

В обращении к главам профильных организаций Кику заявил, что нужно совершенствовать сферу туризма, так как у Молдовы есть туристский потенциал и его нужно использовать. Для этого нужно вместе искать решения и воплотить их в жизнь.

Также премьер подчеркнул, что если максимально развить в стране профильную инфраструктуру, либерализованный визовый режим с Евросоюзом позволит притянуть наибольшее количество туристов, которые смогут посетить достопримечательности и ознакомиться с культурой и традициями Молдовы.

В том числе глава правительства указал, что в течение двух месяцев необходимо произвести изменения в законодательство Республики Молдова, которые помогут развитию туризма в республике. Также нужно, чтобы все туристические услуги были в онлайн доступности, для будущих зарубежных клиентов.