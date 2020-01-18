Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 17 января провёл чествование соотечественников — представителей разных профессий за честный труд, талант, знание своего дела и любовь к отечеству. Высокого признания родины удостоились 40 специалистов-профессионалов, им были вручены почетные государственные награды. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента республики

Александр Лукашенко в своём обращении к собравшимся гостям торжества сказал, что люди, заслужившие сегодня награды, доказали на деле, что достойны их. Каждый из них на своем месте проявил усердие, инициативность, углубленные познания в своей профессии, чем принесли большую пользу независимой родине, подчеркнул президент.

На сцене зала дворца независимости, глава государства лично вручил каждому из номинантов его заслуженную награду. Среди награжденных лиц, мастера — производственники, научные деятели, работники просвещения, творческие личности, офицеры и сотрудники правовой системы.

В заключение, белорусский лидер пожелал награжденным согражданам не останавливаться на достигнутых рубежах, дальше реализовывать свой потенциал, задумывать и воплощать в жизнь самые смелые планы.