Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

Александр Лукашенко в своём обращении к собравшимся гостям торжества сказал, что люди, заслужившие сегодня награды, доказали на деле, что достойны их. Каждый из них на своем месте проявил усердие, инициативность, углубленные познания в своей профессии, чем принесли большую пользу независимой родине, подчеркнул президент.
На сцене зала дворца независимости, глава государства лично вручил каждому из номинантов его заслуженную награду. Среди награжденных лиц, мастера — производственники, научные деятели, работники просвещения, творческие личности, офицеры и сотрудники правовой системы.
В заключение, белорусский лидер пожелал награжденным согражданам не останавливаться на достигнутых рубежах, дальше реализовывать свой потенциал, задумывать и воплощать в жизнь самые смелые планы.