Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В ходе беседы перед правительством страны были поставлены задачи по решению важных вопросов. Лидер страны отметил, что получил заявление Гончарука об отставке, но принял решение дать украинскому премьеру и его правительству шанс продолжить свою работу, так как на данный момент страна находится не в том положении, чтобы расшатывать ее политически и экономически. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины

Зеленский поручил правительству сформировать новую концепцию заработных плат для министров, руководителей ведомств, государственных организаций и их заместителей, ориентируясь на ситуацию в Украине. По словам президента, те, кто не согласятся работать на новых условиях, должны будут покинуть занимаемый пост.

Перед Гончаруком также была поставлена задача заняться урегулированием ситуации с премиями для топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром». В случае несогласия со стороны менеджеров, будут предприняты соответствующие меры по решению данного вопроса.

Глава украинского государства подчеркнул необходимость укрепить правительство путем реализации кадровых реформ. Будут проведены работы по выявлению слабых мест правительства и замене некомпетентных специалистов.

Изменения затронут и отдельные центральные органы исполнительной власти. В некоторых министерствах будет проведено разделение функций. Зеленский отметил необходимость отрегулировать процесс взаимодействия с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

В свою очередь, Гончарук поблагодарил президента Украины за проявленное доверие и выразил согласие относительно необходимости проведения ряда изменений в правительстве. Украинский премьер дал обещание до 4 февраля предоставить промежуточный отчет о деятельности кабмина в парламенте.