Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

Ташкент по версии статистического ресурса Numbeo попал в рейтинг самых дорогих городов планеты. Столица Узбекистана заняла 413-е место среди 440 городов. Отчёт опубликован в январском рейтинге журналапо индексу стоимости жизни.

Все места в первой пятёрке распределились между швейцарскими городами: Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.

В Топ-10 числятся норвежские города Ставангер, Осло, Тронхейм, Берген и столица Исландии ― Рейкъявик. Самым дорогим российским городом стала Москва. Она расположилась на 251 месте.

Отметим, что страны Центральноазиатского региона находятся ближе к концу списка. Так, казахстанские города Нур-Султан и Алма-Аты заняли 386-е и 389-е место соответственно. Кыргызстанская столица ― Бишкек на 410-й строчке рейтинга.

Аналитики ресурса в основе рейтинга учитывали данные о стоимости жизни, транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. Расходы на аренду или покупку жилья оценивались отдельно.

Numbeo является крупнейшей в мире базой данных, предоставленных пользователями, о городах и странах по всему миру.

Добавим, в марте 2019 года исследовательская компания The Economist Intelligence Unit (специализируется на экономическом прогнозировании), опубликовала список самых дорогих городов мира для проживания в 2019 году. Ежегодное исследование проводится уже в течение 30 лет. Самыми дешёвыми городами мира стали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия) и Ташкент (Узбекистан).