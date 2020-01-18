Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 17 января посетил Национальный банк Киргизии и дал старт работе Центра обработки данных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Руководитель банка Толкунбек Абдыгулов ознакомил президента страны с Центром обработки данных — Дата центром и рассказал, что он стал первым в среднеазиатском регионе, получившим сертификат от всемирно известной в сфере IT компании «Uptime Institute».

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что переход банков на цифровую платформу является существенным шагом по цифровизации экономики.

Президент с гордостью отметил, что этот крупный проект был реализован силами киргизских IT-специалистов.

Глава государства особо подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Дата центра даст возможность совершать широкий спектр операций, а это повысит уровень доверия граждан к банковской системе.

— Новый электронный центр усовершенствует все виды платежных систем, предоставит множество возможностей для населения, полностью защищенных от киберугроз. Пришло время реализации более масштабных идей по внедрению в банковскую систему цифровых технологий, — сказал Абдыгулов.

Председатель Национального банка также проинформировал, что на этапе обсуждения находится проект, реализация которого позволит производить удаленную идентификации для граждан, с помощью которой они через сотовый телефон смогут подтверждать личность и пользоваться предоставленными услугами. Пилотный проект будет запущен через полгода, а до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию.

Сооронбай Жээнбеков положительно оценил деятельность банковской сферы, в том числе в реализации программ по регионам, внедрении цифровых технологий и призвал прибавить усилия в этом направлении.