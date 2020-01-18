Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

― В параде войск на Красной площади в Москве 9 мая 2020 года будет участвовать сводная рота, состоящая из солдат и офицеров таджикской армии. В неё войдут представители сухопутных, мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, ― отметили в пресс-центре Минобороны Таджикистана.

Таджикистан направит в Москву своих военнослужащих для участия в праздничном параде Победы на Красной площади. Об этом 17 января сообщило «Таджикское телеграфное агентство»

По данным пресс-службы таджикского лидера, Эмомали Рахмон поедет в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В рамках визита глава государства примет участие в неформальной встрече лидеров государств ― участников СНГ, которая пройдёт 8 мая в российской столице.

Напомним, что на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах воевали около 300 тыс. жителей Таджикистана. Из них порядка 90 тыс. не вернулись с полей сражений. За мужество, проявленное в бою с фашистами, 54 таджикистанца удостоились звания Героя Советского Союза, 15 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы.

На сегодняшний день в Таджикистане проживает 198 ветеранов участников Великой Отечественной войны.