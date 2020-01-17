Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

Туристические компании Туркменистана представили свои стенды на международной выставке Ferien-Messe Wien, открывшейся 16 января в Вене (Австрия). На экспозиции участвуют более 800 компаний из 80 стран, представляющих туристический бизнес, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Организовать национальный стенд на ежегодной встрече представителей мировой туристической индустрии туркменским турпредприятиям помогли Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и посольство страны в Австрии.

— Частью информационного оформления экспозиции стали баннеры, анонсирующие культуру и традиции туркменского народа, — говорится в сообщении.

Экспонаты также рассказывают о достопримечательностях, маршруте Великого Шёлкового пути, памятниках старины, вошедших в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Представители Туркменистана предлагают вниманию посетителей фотопанно и видеоролики, наглядно раскрывающие современные реалии, культуру и быт туркменистанцев.

По данным пресс-службы, на полях выставки туркменская делегация провела ряд встреч с коллегами из европейских стран и договорилась о партнёрстве.

Выставка Ferien-Messe Wien завершится 19 января.

Напомним, туркменские компании участвовали и на прошлогодней профильной выставке в Австрии, которая проходила 10-13 января также в Вене.