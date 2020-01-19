C новым годом 2019


 
  • 09:41 – Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха 
  • 14:00 – Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло 
  • 18:42 – Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока" 
  • 09:41 – Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха 
  • 15:51 – Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

 
Количество поставленных армянской ПВО комплексов ЗРК "Тор-М2" не афишируется. Это засекреченная информация, но количество достаточно внушительное.

Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" - это круто

Судя по фотографиям, в Армению поставлены зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" модели КМ (явно видны Камазы российского производства). Они отличаются от тех модификаций, которые с самого начала стояли на вооружении российской армии. Там колесная модель ЗРК изначально базировалась на базе со шрифтом МК – Минский автомобильный завод, МАЗ. Если учесть, что процесс перевооружения с колесных "Тор-М1" на более продвинутые "Тор-М2" начался совсем недавно (2-3 года тому назад), то следует понимать, что, заказывая именно колесную модель комплексов, армянские специалисты не прогадали. А технические характеристики ракет 9М338 способны впечатлить. Хотя бы их количеством – на вооружении "Тор-М2" стоит 16 ракет, тогда как, даже на самых продвинутых "Тор-М1" их было всего восемь штук.

Но даже не это главное – ведь, в конечном итоге, если есть в наличии хорошо натренированный экипаж, то и времени для перевооружения комплекса после стрельбы много не понадобиться. Главная, как говорится, "фишка" "Тор-М2" - это способность вести точный огонь по цели "на марше", на скорости движения до 25 километров в час. Если покопаться в специальной литературе, то можно найти даже данные, согласно которым, на недавних испытаниях комплекс на марше успешно поражал цели даже при передвижении со скоростью 45 километров в час. Видимо, стреляли именно с комплекса, размещенного на колесной базе Камаза (шоферы не дадут соврать) – более скоростной машине, нежели МАЗ белорусского производства.

И уж, тем более, они быстрее, чем смонтированный на гусеничном транспортере комплекс. А способность ракет поражать цели как на высоте до десяти километров до, буквально, метра над землей – еще одна особенность ЗРК "Тор-М2". Дальность поражения мишеней варьируется от одного до шестнадцати километров, скорость летящей ракеты – 1000 метров в секунду. Так что, если на дальних подходах армянское небо прикрывают С-300 (дальность поражения предполагает до 500 километров, дальше и не нужно), то на дивизионном уровне отныне на страже безопасности стоят самые современные комплексы, способные поразить истребители, беспилотные ударные комплексы, а также крылатые ракеты и планирующие бомбы.
 
Военная мощь Армении и Арцаха
 
Военная мощь Армении и Арцаха
 



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 44


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армения приобрела большую партию зенитных ракет «Оса-АК»
    » Армения закупила новые мощные зенитно-ракетные комплексы | Вооружение Армении
    » ЗАЗ будет выпускать автобусы на базе Mercedes-Benz
    » Ракетные комплексы «Тор» пополнили ВС Армении и Арцаха | Оружие Армении
    » Россия поставит в Армению зенитно-ракетные комплексы «Тор М2К»
    » На вооружении Грузии могут появиться французские ПЗРК «Мистраль»
    » Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на уровне командира взвода
    » Захарова сообщила о получении боевиками в Алеппо ПЗРК производства США
    » Баку крайне обеспокоен «Искандерами» и увиденным на параде в Ереване
    » В Армению доставлена новейшая модель "Искандер-М": российские СМИ
    » Эксперт: «Искандеры» находятся на вооружении ВС Армении и все разговоры вокруг этого — спекуляции
    » Наличие в Армении ракетных комплексов «Искандер» сыграло сдерживающую роль еше в апреле – эксперт
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 45
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 73
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 84
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 90
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 79
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 80
    • 0

    Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

    • 11:38
    • 76
    • 0

    Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

    • 11:35
    • 71
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 72
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии

    • 08:03
    • 79
    • 0

    Премьер Белоруссии пожелал Дмитрию Медведеву успешной работы на новом посту

    • 17:15
    • 101
    • 0

    В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна

    • 16:58
    • 120
    • 0

    Зеленский дал поручение кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

    • 16:44
    • 123
    • 0

    Необходимость поправок в Конституцию РФ обосновал Владимир Путин

    • 15:40
    • 100
    • 0

    Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность

    • 14:10
    • 125
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56689
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51032
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47473
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42739
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36608
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35249
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32193
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 31627
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30253
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29954
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23130
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22911
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22530
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20060
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18721
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 73
    • 0

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 45
    • 0

    Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

    • 12:31
    • 63
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 84
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 90
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 72
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 79
    • 0

    Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны

    • 11:35
    • 71
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии

    • 08:03
    • 79
    • 0

    Шагиахмедов: «Самые низкие в регионе ставки по ипотеке предлагают туркменские банки»

    • 11:38
    • 76
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 80
    • 0

    В Ереване обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна

    • 16:58
    • 120
    • 0

    Состоялась встреча президента Белоруссии и премьер-министра Латвии

    • 18:14
    • 81
    • 0

    Зеленский дал поручение кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

    • 16:44
    • 123
    • 0

    Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность

    • 14:10
    • 125
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА