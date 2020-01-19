Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

Количество поставленных армянской ПВО комплексов ЗРК "Тор-М2" не афишируется. Это засекреченная информация, но количество достаточно внушительное.



Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" - это круто



Судя по фотографиям, в Армению поставлены зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" модели КМ (явно видны Камазы российского производства). Они отличаются от тех модификаций, которые с самого начала стояли на вооружении российской армии. Там колесная модель ЗРК изначально базировалась на базе со шрифтом МК – Минский автомобильный завод, МАЗ. Если учесть, что процесс перевооружения с колесных "Тор-М1" на более продвинутые "Тор-М2" начался совсем недавно (2-3 года тому назад), то следует понимать, что, заказывая именно колесную модель комплексов, армянские специалисты не прогадали. А технические характеристики ракет 9М338 способны впечатлить. Хотя бы их количеством – на вооружении "Тор-М2" стоит 16 ракет, тогда как, даже на самых продвинутых "Тор-М1" их было всего восемь штук.



Но даже не это главное – ведь, в конечном итоге, если есть в наличии хорошо натренированный экипаж, то и времени для перевооружения комплекса после стрельбы много не понадобиться. Главная, как говорится, "фишка" "Тор-М2" - это способность вести точный огонь по цели "на марше", на скорости движения до 25 километров в час. Если покопаться в специальной литературе, то можно найти даже данные, согласно которым, на недавних испытаниях комплекс на марше успешно поражал цели даже при передвижении со скоростью 45 километров в час. Видимо, стреляли именно с комплекса, размещенного на колесной базе Камаза (шоферы не дадут соврать) – более скоростной машине, нежели МАЗ белорусского производства.



И уж, тем более, они быстрее, чем смонтированный на гусеничном транспортере комплекс. А способность ракет поражать цели как на высоте до десяти километров до, буквально, метра над землей – еще одна особенность ЗРК "Тор-М2". Дальность поражения мишеней варьируется от одного до шестнадцати километров, скорость летящей ракеты – 1000 метров в секунду. Так что, если на дальних подходах армянское небо прикрывают С-300 (дальность поражения предполагает до 500 километров, дальше и не нужно), то на дивизионном уровне отныне на страже безопасности стоят самые современные комплексы, способные поразить истребители, беспилотные ударные комплексы, а также крылатые ракеты и планирующие бомбы.



