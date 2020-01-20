C новым годом 2019


 
  • 19:31 – Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже 
  • 14:00 – Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло 
  • 18:42 – Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока" 
  • 09:41 – Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха 
  • 15:51 – Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

Космические технологии Армении 
На основе этого армяно-немецкого проекта, молодые ученые из Бюраканской обсерватории уже выдвинули новые предположения о том, как рождаются галактики.

Компьютерная система по анализу астрономических и астрофизических данных заработала в Армении. Об этом заявил журналистам в пятницу директор Бюраканской астрофизической обсерватории Арег Микаелян.

Система включает и мощный компьютер с целым блоком процессоров, и сложную программу для анализа данных о космических объектах и их излучении. По совместной программе, ее разработали Бюраканская обсерватория и НИИ информатики Академии наук Армении, а также ряд научных учреждений из Германии.

В систему, например, можно ввести данные о том, в каком спектре (световых или радиоволн) идет излучение от данной звезды или галактики, а потом сравнивать излучение от разных звезд и галактик, разрезая их спектрограммы на отдельные фрагменты.
При этом, пояснил Микаелян, можно не только вести наблюдения самим, но и пользоваться данными крупных обсерваторий (все астрономические учреждения мира обмениваются такими данными).

"Для сравнения, затраты на телескоп Хаббл уже достигли четырех миллиардов долларов. Нам не обязательно вкладывать такие же деньги. Чтобы добиваться результатов. Мы можем анализировать наблюдения наших коллег – российских, американских, европейских", — заметил Микаелян.На основе такого анализа, в 2019 году одна из сотрудниц обсерватории Наира Азатян опубликовала статьи в одном из ведущих астрономических журналов мира - Astronomy and Astrophysics. Она проанализировала наблюдения за инфракрасными галактиками. Они испускают огромную энергию, в один триллион раз превышающую энергию солнца.

"В оптический телескоп их заметить невозможно, потому что они испускают лучи в инфракрасном диапазоне. За пределами видимого спектра. Поэтому их обнаружили и стали изучать сравнительно недавно", — заметил Микаелян.
Тем не менее, такая огромная интенсивность излучения показывает, что речь идет о недавно рожденных или даже рождающихся галактиках. А рождения новых космических объектов – это как раз то направление, которым занимался основатель армянской советской астрофизической школы Виктор Амбарцумян.

"Работы Азатян и ее коллег позволяют сделать новые предположения о том, по каким закономерностям рождаются галактики. Мы изучаем, как они появляются из гигантских скоплений межзвездной пыли и почему эта пыль начинает излучать энергию", — пояснил Микаелян.

Отметим, в сентябре 2020 года в Бюраканской обсерватории пройдет международная научная конференция как раз по теме анализа больших массивов данных (big data) в астрономии.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 32


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении
    » Астрономы «поймали» световой сигнал неизвестной природы
    » Астрономы обнаружили разрушенную галактику, похожую на гигантского головастика
    » Теории Виктора Амбарцумяна по рождению звезд по-прежнему актуальны — астрофизик
    » Армен Саркисян выразил готовность помочь Бюраканской обсерватории
    » Ученые заявили о странном движении галактик во Вселенной
    » Дендропарк будет создан на территории Бюраканской обсерватории Армении
    » Директор Бюраканской обсерватории обозначил пути развития астрономии в Армении
    » Научный и астротуризм планируется развивать в Армении – швейцарский посол
    » Бюраканская обсерватория откроет перед посетителями свои главные ворота в честь 70-летия научного учреждения
    » Армения добилась значимых результатов в сфере обнаружения новых космических тел — эксперт
    » Ученые нашли черную дыру-переростка
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 14
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 14
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 36
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 44
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 32
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 26
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 24
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 34
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 12:13
    • 33
    • 0

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 86
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 111
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 127
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 128
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 113
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 116
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56703
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51066
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47484
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42749
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36618
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35257
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32211
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 31711
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30276
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29963
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23149
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22920
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22546
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20073
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18736
    • 0

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 14
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 14
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 26
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 44
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 36
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 24
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 32
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 34
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 12:13
    • 33
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 111
    • 0

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 86
    • 0

    Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

    • 12:31
    • 83
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 127
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 128
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 108
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА