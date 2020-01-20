» Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

На основе этого армяно-немецкого проекта, молодые ученые из Бюраканской обсерватории уже выдвинули новые предположения о том, как рождаются галактики.



Компьютерная система по анализу астрономических и астрофизических данных заработала в Армении. Об этом заявил журналистам в пятницу директор Бюраканской астрофизической обсерватории Арег Микаелян.



Система включает и мощный компьютер с целым блоком процессоров, и сложную программу для анализа данных о космических объектах и их излучении. По совместной программе, ее разработали Бюраканская обсерватория и НИИ информатики Академии наук Армении, а также ряд научных учреждений из Германии.



В систему, например, можно ввести данные о том, в каком спектре (световых или радиоволн) идет излучение от данной звезды или галактики, а потом сравнивать излучение от разных звезд и галактик, разрезая их спектрограммы на отдельные фрагменты.

При этом, пояснил Микаелян, можно не только вести наблюдения самим, но и пользоваться данными крупных обсерваторий (все астрономические учреждения мира обмениваются такими данными).



"Для сравнения, затраты на телескоп Хаббл уже достигли четырех миллиардов долларов. Нам не обязательно вкладывать такие же деньги. Чтобы добиваться результатов. Мы можем анализировать наблюдения наших коллег – российских, американских, европейских", — заметил Микаелян.На основе такого анализа, в 2019 году одна из сотрудниц обсерватории Наира Азатян опубликовала статьи в одном из ведущих астрономических журналов мира - Astronomy and Astrophysics. Она проанализировала наблюдения за инфракрасными галактиками. Они испускают огромную энергию, в один триллион раз превышающую энергию солнца.



"В оптический телескоп их заметить невозможно, потому что они испускают лучи в инфракрасном диапазоне. За пределами видимого спектра. Поэтому их обнаружили и стали изучать сравнительно недавно", — заметил Микаелян.

Тем не менее, такая огромная интенсивность излучения показывает, что речь идет о недавно рожденных или даже рождающихся галактиках. А рождения новых космических объектов – это как раз то направление, которым занимался основатель армянской советской астрофизической школы Виктор Амбарцумян.



"Работы Азатян и ее коллег позволяют сделать новые предположения о том, по каким закономерностям рождаются галактики. Мы изучаем, как они появляются из гигантских скоплений межзвездной пыли и почему эта пыль начинает излучать энергию", — пояснил Микаелян.



Отметим, в сентябре 2020 года в Бюраканской обсерватории пройдет международная научная конференция как раз по теме анализа больших массивов данных (big data) в астрономии.