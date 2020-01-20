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Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

 Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 года.
19 января 2020 года на горных курортах стран СНГ отметили Всемирный День Снега.
Всемирный День Снега (World Snow Day) отмечается как День зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), начиная с 2012 года.
Ниже представлены самые лучшие и посещаемые курорты СНГ для зимнего отдыха.
 
Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Киргизии.
Топ-10 лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, самых посещаемых туристами, составляют Чимбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Белоруссии, Цахкадзор в Армении, Каракол в Киргизии и Чимган в Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.
 
Лучшие Горнолыжные Курорты Армении
Курорт Цахкадзор в 55 км от г. Ереван, столицы Армении
Курорт Джермук в 175 км от г. Ереван
 


  Источник:FMG NEWS

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