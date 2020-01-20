 Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 года.

19 января 2020 года на горных курортах стран СНГ отметили Всемирный День Снега.

Всемирный День Снега (World Snow Day) отмечается как День зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), начиная с 2012 года.

Ниже представлены самые лучшие и посещаемые курорты СНГ для зимнего отдыха.



Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Киргизии.

Топ-10 лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, самых посещаемых туристами, составляют Чимбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Белоруссии, Цахкадзор в Армении, Каракол в Киргизии и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.