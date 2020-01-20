В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

Православные жители Белоруссии 19 января отпраздновали древний религиозный праздник Крещение Господне, ещё в народе его называют Богоявление. По народным обрядам верующие купаются в освящённом водоёме, в храмах набирают крещенскую воду, чтобы исцелиться от духовных и физических недугов, сообщает БЕЛТА

Православный праздник ежегодно отмечается на протяжении веков, в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. По преданию, во время этого действа Всевышний явил себя миру в трех образах — Сына божьего, Святого духа и голосом Бога отца, раздавшемся с небес.

Верующие начинают праздновать накануне вечером, когда отмечается Крещенский сочельник. В это время в церквях, священнослужители проводят торжественные литургии, после которых происходит обряд освящения воды. Согласно поверьям, вода обретает необыкновенные свойства.

В Минске в этот день было много прихожан у Всехсвятского храма. По сохранившейся традиции, люди купались в реке, набирали освященную воду, угощали друг-друга праздничной кашей-кутьёй, которую готовят из злаковых продуктов.