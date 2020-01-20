Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

Глава правительства Армении Никол Пашинян 18 января, во время визита в Центр развития села и агробизнеса (CARD), ознакомился с деятельностью фонда и поручил министерству экономики разработать программу распространения накопленных в фонде знаний. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства

Премьер-министр на совещании в фонде познакомился с программами, проводимыми CARD, и их результатами. Пашинян отметил необходимость своевременного доступа к знаниям о ведении современного сельского хозяйства, поблагодарил за проводимую работу.

Общественный фонд «Центр развития села и агробизнеса», в составе 6 организаций и 19 центров обслуживания, занимается вопросами развития сельского хозяйства. Программы CARD охватывают отрасли животноводства, переработки мясомолочной продукции, изготовления вина, производства плодовых и овощных культур, в том числе в парниковых условиях.

Основная деятельность центров фонда нацелена на организации доступа к новым технологиям, повышению квалификации и получению необходимой информации по ведению современного сельского хозяйства. За время работы центрами проведена переподготовка порядка 250 специалистов.

Премьер дал указание министерству экономики продолжить сотрудничество с фондом и поступательно расширять деятельность его центров.