Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

В Молдове 19 января праздновали один из самых главных праздников православных христиан — Богоявление или Крещение Господне, сообщает

Состоялись традиционные омовения в проруби, в которую также окунулся и президент Молдовы Игорь Додон.

По всей стране происходили массовые купания на Крещение. Специалисты генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) направились в населённые пункты государства, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Купания прошли в специализированных для этого местах, где построили сходни и места для обогрева.

Бригады врачей следили за состоянием здоровья людей, которые решили следовать крещенской традиции.

Также организованные спасательные команды тщательно следили за обстановкой вокруг рек и озёр, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств немедленно оказать помощь.

На многих водоёмах образовался слой льда. Однако образовавшийся лёд слишком тонкий и не выдерживает вес человека. В таком случае сотрудники ГИЧС советуют гражданам не ступать на лёд, который не достигает 8-10 сантиметров.