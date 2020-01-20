Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

Отношения между Россией и Турцией характеризуются конструктивностью, добротой. Такое мнение 19 января озвучил, проведя в Берлине встречу с турецким президентом. Лидер РФ отметил, что стороны взаимодействуют по широкому спектру направлений, диалог идет не всегда «ровно», но Москва и Анкара научились договариваться, искать компромиссы. Это доказывает факт конструктивного сотрудничества, считает Путин. Об этомсообщили в пресс-службе президента РФ

Отдельно Владимир Путин остановился на международной политике, где Анкара и Москва сотрудничают по ситуации в Сирии, иранской ядерной программе, конфликту в Ливии.

Российский президент напомнил, что они с турецким лидером смогли вместе добиться того, чтобы в Ливии прекратились крупномасштабные боевые действия. Путин добавил, что при активном участии властей РФ и Турции конфликтующие стороны Ливии проводили переговоры и находили решения.

Эрдоган подчеркнул, что благодаря сотрудничеству РФ и Турции процесс урегулирования ливийского конфликта стал «более мирным».