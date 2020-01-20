Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

Отдельно Владимир Путин остановился на международной политике, где Анкара и Москва сотрудничают по ситуации в Сирии, иранской ядерной программе, конфликту в Ливии.
Российский президент напомнил, что они с турецким лидером смогли вместе добиться того, чтобы в Ливии прекратились крупномасштабные боевые действия. Путин добавил, что при активном участии властей РФ и Турции конфликтующие стороны Ливии проводили переговоры и находили решения.
Эрдоган подчеркнул, что благодаря сотрудничеству РФ и Турции процесс урегулирования ливийского конфликта стал «более мирным».