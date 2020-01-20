Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 января вместе с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и членами правительства принял участие в церемонии почтения памяти погибших в результате крушения украинского авиалайнера под Тегераном. Траурная процессия прошла в международном аэропорту Борисполь. Об это сообщили в пресс-службе президента Украины

Высшие должностные лица Украины встретили самолет с телами 11 погибших украинских граждан на взлетно-посадочной полосе. Гробы с телами были перенесены в терминал «В» военнослужащими национальной гвардии. Вокруг траурной процессии собралось большое количество людей, которые почтили память жертв катастрофы. В ходе церемонии лидер страны принял участие в процессе возложения цветов, пообщался с родными погибших, выразив им свои соболезнования.

Авиалайнер компании МАУ, летевший рейсом PS752, 8 января потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Крушение произошло по причине ошибки оператора сил противовоздушной обороны Ирана, который в обстановке повышенной боевой готовности принял пассажирское судно за крылатую ракету и самостоятельно решил сбить его.