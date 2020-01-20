Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

Дипломатическое представительство Узбекистана в США 16 января приняло участие в культурно-туристическом фестивале Winternational. Форум, посвящённый развитию культуры, традиций и туристического потенциала стран мира, проводится ежегодно. Об этом сообщает

В церемонии открытия присутствовали глава Международного торгового центра имени Рональда Рейгана Джон Дрю, помощник госсекретаря по вопросам образования и культуры Мери Ройс, госсекретарь округа Колумбия Кимберли Бассетт, а также руководители дипмиссий аккредитованных в американской столице.

На культурное мероприятие съехались более 4 тыс. человек. Свои экспозиции представили около 60 посольств, аккредитованных в Вашингтоне.

Узбекистан представил экспонаты национального искусства, ремесленничества и живописи, а также образцы национальной кухни. Гостям были представлены информационно-справочные материалы о турпотенциале страны, созданных возможностях для иностранных инвесторов и развития бизнеса. Также были презентованы короткометражные видеофильмы, демонстрирующие богатое культурно-историческое наследие.

Гости высоко оценили узбекскую часть выставки.

― Мы рады участию диппредставительства Узбекистана в фестивале. Мероприятие является самой крупной выставкой в Вашингтоне. Без участия Узбекистана данный фестиваль не смог бы иметь такую популярность как сейчас, ― сказала директор PR-компании Du Plain Enterprises Жан Дуплен.

По словам Дуплен, она много раз посещала дипредставительство республики, чтобы ознакомиться с богатой культурой, древней историей и изысканной кухней Узбекистана.

Добавим, участие Узбекистана на подобных международных выставках даёт возможность ознакомить гостей с турпотенциалом страны.