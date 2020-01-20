Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

В Париже 19-20 января пройдёт международный показ моды Oriental Fashion Show, в котором примут участие представители из Таджикистана. Об этом 17 января сообщило интернет-издание «ASIA-Plus»

Таджикистан в этом престижном конкурсе представит модельер-дизайнер Нафиса Имранова. Она впервые в Лувре покажет поклонникам моды своё творение «Навруз».

― Наша главная цель заключается в привлечении внимания всего европейского сообщества к колориту таджикской культуры. Мы хотим, чтобы Имранову узнали не только в азиатских странах, но и в европейских, а также США, ― сказал Тохир Ибрагимов, основатель международной недели моды Tajikistan Fashion week.

Отметим, Имранова — создатель бренда ZHIWJ. Её имя известно среди молодого поколения дизайнеров Таджикистана. Работы Имрановой ранее были представлены на различных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, Италии, на показе мод в Украине и Малайзии.

Oriental Fashion Show ― это первое в своём роде дефиле, организованное в Париже и предназначенное открыть миру высокую моду Востока. Благодаря проводимым мероприятиям, Oriental Fashion show представил коллекции более 100 модных дизайнеров из 50 стран мира.