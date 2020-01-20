C новым годом 2019


 
  • 19:31 – Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже 
  • 14:00 – Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло 
  • 18:42 – Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока" 
  • 09:41 – Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха 
  • 15:51 – Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в ПарижеВ Париже 19-20 января пройдёт международный показ моды Oriental Fashion Show, в котором примут участие представители из Таджикистана. Об этом 17 января сообщило интернет-издание «ASIA-Plus».

Таджикистан в этом престижном конкурсе представит модельер-дизайнер Нафиса Имранова. Она впервые в Лувре покажет поклонникам моды своё творение «Навруз».

― Наша главная цель заключается в привлечении внимания всего европейского сообщества к колориту таджикской культуры. Мы хотим, чтобы Имранову узнали не только в азиатских странах, но и в европейских, а также США, ― сказал Тохир Ибрагимов, основатель международной недели моды Tajikistan Fashion week.

Отметим, Имранова — создатель бренда ZHIWJ. Её имя известно среди молодого поколения дизайнеров Таджикистана. Работы Имрановой ранее были представлены на различных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, Италии, на показе мод в Украине и Малайзии.

Oriental Fashion Show ― это первое в своём роде дефиле, организованное в Париже и предназначенное открыть миру высокую моду Востока. Благодаря проводимым мероприятиям, Oriental Fashion show представил коллекции более 100 модных дизайнеров из 50 стран мира.





  •   Просмотров Сегодня: 14


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Грузии открылась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi
    » Неделя моды в Париже — Рамблер Новости
    » В Батуми начинается Adjara Fashion Week 2015
    » Голосуем! Самые стильные гости Недели высокой моды в Париже
    » Street style: гости Недели высокой моды в Париже, часть II
    » Вечеринка Lancome на Неделе высокой моды в Париже
    » Скрытая агрессия и сексуальность на открытии Недели высокой моды в Париже
    » Street style: Неделя высокой моды в Париже, часть I
    » Киев признан столицей моды на выставке Global Fashion Capitals
    » Киев признан столицей моды на выставке Global Fashion Capitals
    » Свежие лица: кто станет новым лицом Ukrainian Fashion Week
    » Свежие лица: кто станет новым лицом Ukrainian Fashion Week
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 15
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 15
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 37
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 45
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 33
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 27
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 25
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 35
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 12:13
    • 33
    • 0

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 86
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 111
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 127
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 128
    • 0

    Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

    • 13:30
    • 113
    • 0

    Вот как выжить, если у вас сердечный приступ, а вы дома одни

    • 12:55
    • 116
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56703
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51066
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47484
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42749
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36618
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35257
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32211
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 31711
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30276
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29963
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23149
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22920
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22546
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20073
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18736
    • 0

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 15
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 15
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 27
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 45
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 37
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 25
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 33
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 35
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 12:13
    • 33
    • 0

    Суперкомпьютер по анализу астрономических данных заработал в Армении

    • 20:52
    • 111
    • 0

    Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха

    • 09:41
    • 86
    • 0

    Туркменистан организовал свой стенд на туристической выставке в Австрии

    • 12:31
    • 83
    • 0

    Военные Таджикистана пройдут по Красной площади на параде 9 мая в Москве

    • 15:55
    • 127
    • 0

    Президент Киргизии посетил Центр обработки данных Национального банка

    • 14:13
    • 128
    • 0

    Ташкент вошёл в список самых дорогих городов мира

    • 09:14
    • 108
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА