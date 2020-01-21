Ашхабадский аэропорт снова установил мировой рекорд

Ашхабадский международный аэропорт 17 января снова установил мировой рекорд. Мировая Академия Рекордов заявила, что у воздушного хаба самая масштабная в мире трёхмерная, покрытая алюминием кровля. Об этом сообщает пресс-служба этой академии.

Так, торжественное открытие нового аэропорта туркменской столицы состоялось 17 сентября 2016 года, за год до V Азиатских Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, проходивших в Ашхабаде. На церемонии открытия представители Книги рекордов Гиннесса вручили туркменской стороне сертификат о том, что на крыше изображён самый большой в мире ковровый орнамент площадью 705 кв. м.

— Новый рекорд, учтённый Мировой Академией Рекордов, не может не радовать. Мировые рекорды, безусловно, помогают, чтобы воздушная гавань становилась более узнаваемой, — сказал экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников.

Дополним, в Туркменистане сейчас действуют шесть крупных аэропортов. Из них воздушные гавани Ашхабада, городов Туркменбаши (Балканский велаят) и Туркменабата (Лебапский велаят) построены заново. Аэропорты в городах Мары (Марыйский велаят), Дашогузе (Дашогузский велаят) и Балканабаде (Балканский велаят) капитально реконструированы.

Примечательно, что Туркменабатский международный аэропорт, открытый в феврале 2018 года, также внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Если посмотреть с высоты, то пассажирский терминал имеет форму огромной звезды, не имеющей аналогов в мире.

Напомним, в декабре 2018 года индонезийское издание TribunTravel назвало международный аэропорт Ашхабада, построенный в виде взлетающего сокола, самым красивым и уютным аэропортом мира.