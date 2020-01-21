Итоги международного муниципального сотрудничества озвучил и.о. главы МИД России Сергей Лавров

Россия продолжает активно развивать международное муниципальное сотрудничество, заявил 21 января и.о. главы МИД страны. На заседании Совета глав субъектов Российской Федерации он коротко назвал достигнутые результаты в этой сфере. Об этомсообщили в пресс-службе МИД РФ

Начал и.о. министра с дальневосточного направления. Лавров напомнил о муниципальном форуме в Рязани в 2019 году, в котором принимали участие 70 представителей регионов Китая. Развиваются связи в данной области с Южной Кореей. Говоря про Японию, он отметил, что 32 муниципалитета сотрудничают с российскими населенными пунктами.

По его словам, насчитывается 150 пар муниципальных образований РФ и Финляндии, которые осуществляют взаимодействие. Для расширения связей в Тверской области в июне 2020 года будет проведен конгресс.

Одним из итогов 2019 года чиновник назвал подписание меморандума о сотрудничестве российской Международной ассоциации «Породненные города» с Ассоциацией городов и деревень Словакии.

Стоит отметить, что в рамках сотрудничества с ЕС осуществляются проекты с муниципалитетами прибалтийских государств.