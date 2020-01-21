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Правительство Киргизии будет пресекать попытки провоза контрабандных товаров в страну

Правительство Киргизии будет пресекать попытки провоза контрабандных товаров в странуЗаместитель главы правительства Киргизии Замирбек Аскаров провел 20 января совещание совещание по борьбе с контрабандными товарами. Об этом SNG.TODAY сообщила пресс-служба правительства.

— Есть факты нелегального перемещения товаров, в том числе и нефтепродуктов по территориям стран ЕАЭС, без разрешительной документации и уплаты пошлин. Зафиксированы случаи ложных данных на перевозимые товары.  Это в итоге отражается на доходных поступлениях в бюджет и порождает недобросовестную конкуренцию. Правительство совместно с парламентом и при участии бизнесменов готовит законодательную базу, нацеленную на борьбу против контрабанды, — сказал Замирбек Аскаров.

Вице-премьер проинформировал, что с 1 октября 2018 года начали работать специальные пункты учета товаров на КПП «Чалдыбар», «Ак-Тилек», «Ак-Жол», «Чон-Капка» на границе с Казахстаном. Здесь начала работать новая структура налоговой службы для контроля за товарами.

Замирбек Аскаров также рассказал, что на контрольно-пропускных пунктах устанавливается система для передачи информации в режиме онлайн во все налоговые учреждения, на стадии завершения строительство новых пунктов по контролю на КПП «Чалдыбар» и «Ак-Тилек», установлено оборудование весогабаритного контроля в Ак-Тилек и Чалдовар в Чуйской области и Чон-Капка Таласской области, введен запрет на провоз автотранспортом в Киргизию нефтепродуктов.

Замирбек Аскаров потребовал от руководителей соответствующих государственных служб принять все необходимые меры против незаконного провоза через границу в Киргизию нефтепродуктов по поддельным товарно-транспортным накладным.

Вице-премьер поручил проверить качество незаконных ГСМ на предмет соответствия действующим стандартам, подготовить на обсуждение закон об установлении акциза на бензанол, создать систему, предотвращающую реализацию контрабандных нефтепродуктов через сеть автозаправок.

Отмечена необходимость организации точек контроля и на станциях железнодорожных дорог, а также создание системы анализа передвижения товаров.





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