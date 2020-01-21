Главный архитектор Нур-Султана рассказал об изобилии парковок в городе

Глава управления архитектуры, строительства и земельных отношений столицы Казахстана Нурлан Уранхаев 21 января озвучил свою точку зрения на существующую проблему относительно мест для парковки автомобилей в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz

По словам главного архитектора, во всех градостроительных проектах предусмотрены парковочные места согласно нормативным предписаниям. Например, если жилая территория рассчитана на 300 человек, то парковка определяется по количеству квартир, более того, на жилой сектор в 1000 человек предусмотрена дополнительная автостоянка на 40 транспортных единиц, все это вносится в проект до начала застройки, отметил начальник управления.

Также архитектор коснулся функционирования платных паркингов, посетовав на то, что жителям столицы проще парковать автомобили на улице, не раскошеливаясь на специальную стоянку, тем самым создавая неудобства для других участников движения.

На самом деле мест для парковок очень много, и себестоимость парковочного места при строительстве гораздо дороже, чем за нее платят автовладельцы, но все равно они не эксплуатируются горожанами, сказал Нурлан Уранхаев.