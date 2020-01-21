C новым годом 2019


 
  • 14:02 – Ашхабадский аэропорт снова установил мировой рекорд 
  • 14:00 – Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло 
  • 18:42 – Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока" 
  • 09:41 – Высокоскоростной грозный "Тор-М2К" на защите Армении и Арцаха 
  • 15:51 – Российский певец Валерий Сюткин после заявлений о "блестящей" аннексии Крыма выступит в Украине 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию

Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитациюПищевая лаборатория компании «Хил стандарт» 13 января первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию. Государственное агентство «Латвийское Национальное бюро аккредитации» выдало ей свидетельство по стандарту ISO/IEC 17025:2017 на экспертизу пищевых продуктов, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ».

— Аккредитация по стандарту ISO/IEC 17025:2017 в сфере микробиологических испытаний пищевых продуктов означает, что выдаваемые лабораторией заключения будут признаны во многих странах, — уточняет заведующая микробиологической лабораторией «Хил стандарт» Гызларбеги Рахманова.

Сегодня частные компании-члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в значительных объёмах обеспечивают население хлебом и хлебобулочной продукцией, молоком и мясом, мясомолочными продуктами, кондитерскими изделиями, консервной продукцией и напитками, а также плодоовощной продукцией.

В отделах микробиологии и физико-химического контроля лаборатории проводится анализ показателей качества и безопасности продуктов питания и используемого при их производстве сырья.

По словам Рахмановой, в микробиологической лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, которые строго следуют требованиям нормативных документов, регламентирующих лабораторную деятельность.

Напомним, в августе прошлого года специалисты компании «Хил стандарт» совместно с представителями Центра общественного здоровья и питания Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана побывали с рабочим визитом в Латвии. Цель поездки ― ознакомление с научной и лабораторной деятельностью рижского Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, а также обучение требованиям международного стандарта ISO 17025 для испытательных лабораторий.





  •   Просмотров Сегодня: 23


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»
    » С 2020 года в Грузии машины на газе будут проходить специальную проверку
    » В Туркменистане 528 осуждённых выйдут на свободу в честь праздника нейтралитета
    » Газохимический комплекс Туркменистана получил международный приз
    » В Армении в создание завода по производству пищевых добавок будет инвестировано $1,2 млн.
    » Украина увеличила экспорт масличных культур
    » Продукцией НТЦ «Дельта» заинтересовались ряд государств
    » Генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский посетил Национальный политехнический университет Армении
    » Лаборатория Касперского шпионит за пользователями!
    » В школах Уфы детей кормили некачественной молочной продукцией
    » В школах Уфы детей кормили некачественной молочной продукцией
    » Первая в Армении лаборатория диагностики домашних животных открылась в Ереване
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Ашхабадский аэропорт снова установил мировой рекорд

    • 14:02
    • 30
    • 0

    Итоги международного муниципального сотрудничества озвучил и.о. главы МИД России Сергей Лавров

    • 13:05
    • 33
    • 0

    Правительство Киргизии будет пресекать попытки провоза контрабандных товаров в страну

    • 12:10
    • 35
    • 0

    Главный архитектор Нур-Султана рассказал об изобилии парковок в городе

    • 11:41
    • 22
    • 0

    Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию

    • 11:22
    • 25
    • 0

    Примар Кишинёва отказался выполнить требование водителей об увеличении тарифа за проезд

    • 11:13
    • 21
    • 0

    Узбекистан стал членом движения Worldskills International

    • 10:12
    • 20
    • 0

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 87
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 83
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 91
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 103
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 90
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 82
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 82
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 92
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56727
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51102
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47498
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42770
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36636
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35271
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32233
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 31797
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30314
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29978
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23172
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22934
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22563
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20095
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18757
    • 0

    Узбекистан стал членом движения Worldskills International

    • 10:12
    • 20
    • 0

    Примар Кишинёва отказался выполнить требование водителей об увеличении тарифа за проезд

    • 11:13
    • 21
    • 0

    Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию

    • 11:22
    • 25
    • 0

    Главный архитектор Нур-Султана рассказал об изобилии парковок в городе

    • 11:41
    • 22
    • 0

    Правительство Киргизии будет пресекать попытки провоза контрабандных товаров в страну

    • 12:10
    • 35
    • 0

    Итоги международного муниципального сотрудничества озвучил и.о. главы МИД России Сергей Лавров

    • 13:05
    • 33
    • 0

    Ашхабадский аэропорт снова установил мировой рекорд

    • 14:02
    • 30
    • 0

    Нафиса Имранова представит Таджикистан на показе моды в Париже

    • 19:31
    • 87
    • 0

    Туристический потенциал Узбекистана представлен в США

    • 18:41
    • 83
    • 0

    Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе под Тегераном

    • 14:33
    • 82
    • 0

    Владимир Путин: Россия и Турция демонстрируют образец конструктивного сотрудничества

    • 15:03
    • 103
    • 0

    Игорь Додон и граждане Молдовы окунулись в крещенские проруби

    • 16:20
    • 91
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре развития села и агробизнеса

    • 13:30
    • 82
    • 0

    В Белоруссии православные широко отметили Крещение Господне

    • 14:52
    • 90
    • 0

    Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ

    • 12:21
    • 92
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА