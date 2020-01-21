Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию

— Аккредитация по стандарту ISO/IEC 17025:2017 в сфере микробиологических испытаний пищевых продуктов означает, что выдаваемые лабораторией заключения будут признаны во многих странах, — уточняет заведующая микробиологической лабораторией «Хил стандарт» Гызларбеги Рахманова.

Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» 13 января первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию. Государственное агентство «Латвийское Национальное бюро аккредитации» выдало ей свидетельство по стандарту ISO/IEC 17025:2017 на экспертизу пищевых продуктов, сообщает онлайн-радио «Голос СНГ»

Сегодня частные компании-члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в значительных объёмах обеспечивают население хлебом и хлебобулочной продукцией, молоком и мясом, мясомолочными продуктами, кондитерскими изделиями, консервной продукцией и напитками, а также плодоовощной продукцией.

В отделах микробиологии и физико-химического контроля лаборатории проводится анализ показателей качества и безопасности продуктов питания и используемого при их производстве сырья.

По словам Рахмановой, в микробиологической лаборатории работают высококвалифицированные специалисты, которые строго следуют требованиям нормативных документов, регламентирующих лабораторную деятельность.

Напомним, в августе прошлого года специалисты компании «Хил стандарт» совместно с представителями Центра общественного здоровья и питания Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана побывали с рабочим визитом в Латвии. Цель поездки ― ознакомление с научной и лабораторной деятельностью рижского Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, а также обучение требованиям международного стандарта ISO 17025 для испытательных лабораторий.