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Примар Кишинёва отказался выполнить требование водителей об увеличении тарифа за проезд

Примар Кишинёва отказался выполнить требование водителей об увеличении тарифа за проездПримар Кишинёва Ион Чебан 20 января заявил, что он не считает нужным повышать цену на перевозки в «маршрутках» столицы, сообщает Sputnik news.

Ранее «транспортники» подавали запрос в мэрию с требованием повысить тариф за проезд. 

По словам Чебана, документ о запросе он пока не видел, и ему кажется, что перевозчики сами не верят, что примэрия согласиться на их условия.

Мэр Кишинёва подчеркнул, что большая часть оказывающих эти услуги не исполняет свои обязательства. Очень низкое качество предоставляемых услуг. Уровень безопасности оставляет желать лучшего.

При этом примар отметил, что лично пользуется услугами «маршруток» и видит, что в машины давно не вкладывались средства и они выглядят плачевно.

После такого вида и состояния «маршруток», требовать поднять цену за проезд Чебан считает неприемлемым.

В том числе примар Кишинёва подчеркнул, что всё-таки окончательное решение примет муниципальный совет, и он не пойдёт на это повышение цен.

По заявлению одного из администраторов маршрутных такси, если власти не повысят тариф, то к концу 2020 года в городе навряд ли останется хоть одна «маршрутка».

«Транспортники» согласны на утверждение тарифа до 6-7 леев за человека. На сегодняшний день цена поездки составляет 3 лея.





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