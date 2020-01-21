Узбекистан стал членом движения Worldskills International

Узбекистан стал 83-м членом международного движения WorldSkills International, передаёт

Отметим, национальным оператором WorldSkills Uzbekistan станет Ассоциация развития и популяризации рабочих профессий, учреждённая Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.

― Присоединение страны к работе движения позволит достичь новых возможностей и перспектив. В частности, для обеспечения уровня занятости молодёжи, повышения профессиональных навыков в соответствии со спросом на рынке труда, обеспечения достойной работой, исходя из пожеланий и потребностей молодёжи, ― рассказали в министерстве.

Отметим, миссия движения ― повышение стандартов подготовки кадров. Каждые два года одна из 83 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он прошёл в РФ (WorldSkillsKazan 2019).

Добавим, движение основано в 1947 году в Испании. Тогда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих сил. Первые чемпионаты проводились в целях распространения рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня WSI является эффективным инструментом подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.