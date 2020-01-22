Премьер-министр Молдовы провёл совещание по вопросам защиты прав детей

Глава правительства Молдовы Ион Кику 21 января провёл совещание по защите прав ребёнка, в котором участвовали министры страны и представители международных организаций, сообщает

Как сообщил глава молдавского кабмина, теперь всё чаще на заседаниях будут обсуждаться вопросы, которые касаются соблюдения прав ребёнка в Молдове.

На собрании Кику заявил, что он рад быть рядом с теми, кто не потерпит насилия в семье. Чрезвычайно важно предпринять своевременные действия, чтобы это явление немедленно пресекали. Необходимо обеспечить безопасность детям в Молдавии.

На совещании Нацсовета разработали предварительный документ по устранению ситуаций с насилием по отношению к детям в стране. В разработанном документе имеется 50 пунктов, по которым будет реализоваться профилактическая работа.

Также премьер-министр с беспокойством отметил, что чаще всего в последнее время в преступления оказываются вовлечены дети.

По итогам заседания было решено, что профильные госведомства должны принять все необходимые меры для предупреждения и профилактики рисковых ситуаций, в которых могут оказаться дети Молдовы.