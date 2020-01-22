Заслуги прежнего состава Правительства России назвал Владимир Путин

Вся Россия ждет позитивных результатов от работы нового правительства, заявил 21 января российский лидерв ходе встречи с членами кабмина. Для политиков высокие должности станут серьезным испытанием. Однако, задел для дальнейшего развития создали прежние сотрудники кабмина, выразил мнение глава государства. Об этомсообщили в пресс-службе президента РФ

Российский лидер считает, что члены прежнего правительства создали в стране хорошие макроэкономические условия. Это - важнейший фактор для экономического развития России и улучшений в социальной сфере.

Президент обратил внимание, что новым министрам и вице-премьерам надо грамотно воспользоваться созданными инструментами, чтобы выполнить поставленные задачи, например, успешно реализовать нацпроекты, повысить уровень благосостояния российских граждан. Поработать надо будет и над укреплением государственности, позиций России на международной арене.

Новый премьер Михаил Мишустин пообещал оправдать оказанное доверие. Он добавил, что члены кабмина осознают сложность поставленных задач.