Заслуги прежнего состава Правительства России назвал Владимир Путин

Российский лидер считает, что члены прежнего правительства создали в стране хорошие макроэкономические условия. Это - важнейший фактор для экономического развития России и улучшений в социальной сфере.
Президент обратил внимание, что новым министрам и вице-премьерам надо грамотно воспользоваться созданными инструментами, чтобы выполнить поставленные задачи, например, успешно реализовать нацпроекты, повысить уровень благосостояния российских граждан. Поработать надо будет и над укреплением государственности, позиций России на международной арене.
Новый премьер Михаил Мишустин пообещал оправдать оказанное доверие. Он добавил, что члены кабмина осознают сложность поставленных задач.