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Заслуги прежнего состава Правительства России назвал Владимир Путин

Заслуги прежнего состава Правительства России назвал Владимир ПутинВся Россия ждет позитивных результатов от работы нового правительства, заявил 21 января российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина. Для политиков высокие должности станут серьезным испытанием. Однако, задел для дальнейшего развития создали прежние сотрудники кабмина, выразил мнение глава государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента РФ.

Российский лидер считает, что члены прежнего правительства создали в стране хорошие макроэкономические условия. Это - важнейший фактор для экономического развития России и улучшений в социальной сфере. 

Президент обратил внимание, что новым министрам и вице-премьерам надо грамотно воспользоваться созданными инструментами, чтобы выполнить поставленные задачи, например, успешно реализовать нацпроекты, повысить уровень благосостояния российских граждан. Поработать надо будет и над укреплением государственности, позиций России на международной арене. 

Новый премьер Михаил Мишустин пообещал оправдать оказанное доверие. Он добавил, что члены кабмина осознают сложность поставленных задач.





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