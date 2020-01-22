Замглавы Министерства цифровой трансформации Украины рассказал о цифровизации страны

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков 21 января в ходе панельного обсуждения Украинского дома в Давосе «Смогут ли технологии спасти мир?», рассказал о том, как мир меняется под влиянием современных технологий, пишет «Укринформ»

Борняков отметил, что это самым непосредственным образом влияет на занятость населения. В скором времени многие профессии будут невостребованными, люди будут терять работу ввиду автоматизации многих процессов. При этом, появятся новые рабочие места, где понадобятся определенные знания в сфере технологий.

Замглавы министерства подчеркнул, что для получения соответствующих навыков в этой сфере нужно изменить систему образования для IТ-индустрии. Министерство цифровой трансформации Украины активно работает над проектом, которым окажет людям помощь в поиске себя и освоении нового вида трудовой деятельности.

Борняков также рассказал о процессе цифровизации в Украине, в частности, об инициировании нового проекта «еМалятко». Данная служба ориентирована на поддержку молодых родителей. С помощью сервиса можно зарегистрировать ребенка с использованием цифрового гаджета всего за 20 минут путем заполнения соответствующего документа в онлайн-режиме.