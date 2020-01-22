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На самом ли деле вредна диетическая кола: объяснение нутрициолога


Добавленный сахар – одна из главных проблем современного питания, впрочем газировка на сахарозаменителях встречается с враждебностью и недоверием. Хотя, соотношение враждебности и вреда не совсем пропорциональны. Так на самом ли деле вредна диетическая газировка?

Почему напитки с содержанием сахарозаменителей и в частности сахарозаменители не являются сплошным злом, объяснила нутрициолог Ирина Брехт.


Главное о сахарозаменителях


Сахарозаменители не вредны при соблюдении рекомендованных норм и помогают худеть, ведь снижают общее количество потребленных калорий.


Рассмотрим, в частности сукралозу: управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США установило допустимую суточную в 5 мг/кг веса тела. То есть, если ваш вес составляет 70 кг, то ежедневно вам разрешено потреблять 350 мг сукралозы – именно столько содержится в 30 стандартных порционных пакетах сахарозаменителя.



Сахарозаменители имеют меньшую калорийность, чем сахар/Фото:Unspalsh


Плохая репутация сахарозаменителей началась с сахарина, когда в 1970 году ученые заявили о его связи с развитием рака мочевого пузыря. Впоследствии оказалось, что это не имеет отношения к людям, а дальнейшие исследования подтвердили это.


Еще есть опасения по поводу того, что организм испытывает разрыв между сладким вкусом еды, которая не приносит энергию, как это происходит с сахаром. Предполагают, что это может влиять на чувство голода и насыщения, что в свою очередь негативно влияет на микробиоту кишечника, увеличивает непереносимость глюкозы и приводит к тому, что люди могут потреблять больше калорий из других продуктов.


Пока ни одна из этих претензий к сахарозаменителям не доказана. Впрочем, это не призыв перейти на сахарозаменители. Дело в том, что нет смысла противостоять им настолько враждебно.



Напитки на искусственных сахарозаменителях безопаснее обычных газированных напитков/Фото: Unsplash


Всесторонний обзор литературы, опубликованный в научном журнале Food and Chemical Toxicology в 2017 году:




 



Выводы обзора:



  • Отсутствует негативное влияние длительного потребления сукралозы на здоровье или гликемические показатели людей больных диабетом и на состояние здоровых людей.

  • Разрешенная суточная норма сукралозы остается значительно ниже допустимых суточных значений.

  • Сукралоза является безопасным некалорийным подсластителем.






С большей вероятностью лишний вес у любителей диетической газировки связан с плохими пищевыми привычками и другими факторами.


Например, одни люди пьют диетическую колу, чтобы хоть как-то отбелить свое плохое питание, которое приводит к ожирению. Другие считают, что могут позволить себе больше калорий с пищей, если пьют диетическую колу и переедают в результате.


Связь есть, но не причинно-следственная. Диетическая кола не делает людей толстыми, но люди с ожирением имеют тенденцию пить диетическую колу.





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