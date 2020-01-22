Самолет авиакомпании Ryanair загорелся в воздухе: видео с борта

В Румынии пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне.

По информации издания The Aviation Herald, самолет направлялся в Лондон, а на его борту было 169 пассажиров.

"Самолет Boeing 737-800 от Ryanair, который совершал полет из Бухареста в Лондон со 169 пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за задымления в салоне", – говорится в сообщении.

По мнению пилота, задымление произошло из-за неправильного размораживания самолета перед взлетом.

По предварительной информации, как только лайнер прекратил набирать высоту, то диспетчеру поступило сообщение, что ситуация на борту стабилизировалась, и сигнал бедствия отменили. Несмотря на это самолет все же вернулся в аэропорт Бухареста через час после взлета. Из-за экстренной посадки рейс в Лондон задержан на 8,5 часов.

На видео, которое опубликовали пассажиры, заметно густой дым в салоне самолета и слышаны панические возгласы людей.

Смотрите видео задымления в самолете Boeing 737-800: