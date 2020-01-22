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Жаркую Иорданию накрыли аномальные снегопады: удивительное видео


На юг Иордании обрушились мощные снегопады. Правительство страны на экстренном совещании решило отменить занятия в школах и университетах.

Ситуация на иорданских дорогах в провинциях Тафиллех и Карак сложная, ведь ближневосточная страна не была готова к неожиданным снегопадам. Метеорологические службы прогнозируют очередное похолодание и ухудшение погодных условий. Об этом сообщает местное издание The Jordan News.


Смотрите видео снегопада в Иордании:





Правительство Иордании также создало многочисленные пункты обогрева на юге страны и обеспечивает местных жителей теплой одеждой.


В то же время, местные ребятишки, для которых такая погода – редкое явление, радуются снегу.







Отметим, что 13 января снегом засыпало и Саудовскую Аравию. Правда, снегопад прошелся только по северным регионам королевства.


Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяли в соцсетях.








 







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