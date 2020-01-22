Армения вошла в топ 5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2019 году

Внешнеторговый оборот Грузии в 2019 году увеличился на 2,7% и составил 12,8 млрд долларов. Таковы опубликованные накануне предварительные данные Национальной службы статистики Грузии, передает «Новости- Грузия».
В 2019 году по сравнению с 2018 годом в Грузии объем экспорта увеличился на 12,4% до 3,8 млрд долларов, импорт сократился на 0,8% до 9,1 млрд долларов, отрицательное сальдо торгового баланса составило 5,3 млрд долларов.
В 2019 году сократился на 2,8% — до 3,1 млрд долларов, торговый оборот Грузии со странами Евросоюза. При этом грузинский экспорт в ЕС увеличился на 13% — до 825,7 млн долларов, а импорт из ЕС сократился на 7,4% — до 2,3 млрд долларов.
В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, торговля Грузии со странами СНГ выросла на 1,8% и составила 4,4 млрд долларов. Экспорт в страны СНГ увеличился на 20% — до 2 млрд долларов, а импорт сократился на 9,5% до 2,4 млрд долларов.
Десятка крупнейших торговых партнеров Грузии в 2019 году выглядела так: Турция — 1,8 млрд долларов, Россия — 1,5 млрд долларов, Китай — 1,1 млрд долларов, Азербайджан
-1,1 млрд долларов, Армения — 679,7 млн долларов
, Украина — 659,5 с млн долларов, США — 521,9 млн долларов, Германия — 497,4 млн долларов, Болгария — 408,2 млн долларов, Румыния — 390,2 млн долларов.
Крупнейшие партнеры Грузии с точки зрения экспорта: Азербайджан
— 498,7 млн долларов, Россия — 497,1 млн долларов, Армения — 412,2 млн долларов
, Болгария — 284,2 млн долларов, Украина — 244,7 млн долларов.
Крупнейшие торговые партнеры с точки зрения импорта: Турция — 1,6 млрд долларов, Россия — 975,9 млн долларов, Китай — 858,7 млн долларов, Азербайджан
— 559,1 млн долларов, Германия — 443 млн долларов.