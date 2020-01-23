Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец

В Брянске предполагаемым виновником ДТП возле «Аэропарка» на улице Объездной является 19-летний гражданин Азербайджана, об этом сообщает ГТРК «Брянск». Суд арестовал иностранца, поскольку тот мог уехать из России и скрыться от следствия.



В Брянске умерла 39-летняя женщина, получившая тяжёлые травмы в ДТП, устроенном в ночь с 16 на 17 января возле ТРЦ «Аэропарк» 19-летним лихачом. Таким образом, вылетевший на встречную полосу на Toyota Camry Наджиб Н. убил уже двоих человек.





Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Брянске на улице Объездной около половины первого ночи пятницы. По официальным данным, 19-летний водитель тонированной Toyota Camry, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Škoda Octavia под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля Škoda Octavia от полученных травм скончался, водителя и пассажирку Škoda с тяжелыми травмами увезли в больницу. Спасти жизнь женщины врачи не смогли. Она скончалась в воскресенье, 19 января, сообщает телеканал «Городской».





19 января городская прокуратура сообщила об аресте подозреваемого в смертельной аварии. Решение принял Советский районный суд. В паблике «ЧП и ДТП Брянск» сообщается, что подозреваемым является азербайджанец по национальности Наджиб Н. Он управлял автомобилем «Toyota» зарегистрированным на фирму «Ростехносервис». Родственники 19-летнего лихача занимаются торговлей фруктами и овощами.





Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц. Расследование уголовного дела продолжается.