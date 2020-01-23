Президент Казахстана ознакомился с положением дел в предпринимательской сфере

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 22 января принял руководителя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева. Председатель палаты представил отчёт о положении дел в бизнес-сфере страны, и проводимых палатой мер по поддержке казахстанских предпринимателей. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента Казахстана

В Казахстане большая часть предпринимателей занята агропромышленным производством, поэтому в первую очередь были рассмотрены вопросы, связанные с этим сектором. В частности, прозвучала информация, что для дальнейшего развития аграрного бизнеса необходима государственная финансовая поддержка. Ресурсы нужны для расширения фермерских хозяйств и увеличения производственных предприятий, эти виды деятельности быстро самоокупаются.

Ещё одним важным моментом диалога стала тема импортозамещения. Президент отметил актуальность этого вопроса и попросил усилить деловую активность в этом направлении. Основным инструментом решения этой проблемы глава государства назвал расширение объёмов производительности отечественной продукции, вовлечение в эту работу как можно больше частных предприятий, создание для них стимула и благоприятного делового климата.

Также, президент с представителем бизнес-кругов обсудил реализацию госпрограмм направленных на поддержку массового предпринимательства.