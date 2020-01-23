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Президент Киргизии поинтересовался подготовкой к переписи населения

Президент Киргизии поинтересовался подготовкой к переписи населенияПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 21 января встретился с руководителем ведомства по статистике Акылбеком Султановым. Обсуждены уровень подготовки и сроки проведения переписи населения страны. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава ведомства отчитался о проделанной работе, о шагах по реформированию статистической сферы и основных перспективных проектах.

Акылбек Султанов проинформировал руководителя страны о подготовительных мероприятиях к получению демографических данных по стране в 2020 году, согласно постановлению Совета глав государств СНГ. В Киргизии она пройдет с 23 марта по 1 апреля, в отдаленных зонах с 20 по 29 апреля.

Получение демографических данных будет проводиться через мобильные программы «Survey Solutions» - разработка Всемирного банка.

Пилотный старт проекта обозначил основные плюсы электронного формата — это сбор более качественной информации, экономия времени для обработки данных, контроль за процессом в онлайн-режиме.

Руководитель ведомства подчеркнул, за все время проекта, с начала и до подведения её итогов, будут задействованы 25 тысяч человек, снабженных сотовой связью и интернетом. По стране будут функционировать 500 отделов и 4 тысячи консультативных пунктов.

Глава государства указал на важность качественного сбора и обработки информации. Он сказал, что получение демографических данных даст реальные сведения о социальном состоянии населения, станет оценивающим фактором при внедрении государственных проектов.

Президент упомянул, что при использовании цифровых технологий для этого проекта должны быть применены меры максимальной безопасности данных, проведены профилактические работы среди граждан.

Сооронбай Жээнбеков в очередной раз подчеркнул важность перехода процесса сбора и обработки статистических показателей на цифровую платформу.





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