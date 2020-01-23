В Туркменистане разработали трёхлетнюю Программу помощи Афганистану

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 14 января на международном форуме, посвящённом 25-летию нейтралитета страны, затронул тему содействия мирному процессу в Афганистане и восстановлению экономики этой страны.
По мнению туркменского лидера, выполнение крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта и коммуникации с афганским участием — это главное условие установления мира в Афганистане.
— Мы продолжим работу по их выполнении и готовы расширить наше партнёрство с международными организациями в деле оказания всесторонней поддержки Афганистану, — заявил Бердымухамедов.
Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство линии электропередачи (ЛЭП) из Туркменистана в Афганистан и далее в Пакистан, железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, развитие транзитно-транспортного коридора Лазурит — это не исчерпывающий список проектов, инициированных Туркменистаном с участием Афганистана.
Напомним, туркменский лидер 29 ноября прошлого года на Ташкентском саммите глав Центрально-Азиатских государств также призвал своих коллег активнее интегрировать Афганистан в региональные проекты.