В Туркменистане разработали трёхлетнюю Программу помощи Афганистану

В Туркменистане разработан проект Программы оказания гуманитарной помощи Афганистану на 2020-2022 годы. Об этом рассказал 17 января вице-премьер, глава туркменского внешнеполитического ведомствана заседании правительства, сообщает интернет-издание «Туркменистан сегодня»

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 14 января на международном форуме, посвящённом 25-летию нейтралитета страны, затронул тему содействия мирному процессу в Афганистане и восстановлению экономики этой страны.

По мнению туркменского лидера, выполнение крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта и коммуникации с афганским участием — это главное условие установления мира в Афганистане.

— Мы продолжим работу по их выполнении и готовы расширить наше партнёрство с международными организациями в деле оказания всесторонней поддержки Афганистану, — заявил Бердымухамедов.

Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство линии электропередачи (ЛЭП) из Туркменистана в Афганистан и далее в Пакистан, железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, развитие транзитно-транспортного коридора Лазурит — это не исчерпывающий список проектов, инициированных Туркменистаном с участием Афганистана.

Напомним, туркменский лидер 29 ноября прошлого года на Ташкентском саммите глав Центрально-Азиатских государств также призвал своих коллег активнее интегрировать Афганистан в региональные проекты.