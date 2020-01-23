Узбекистан и Япония обсудили развитие партнёрства

В начале встречи замминистра МРИТиК Бахромжон Олматов отметил развитие узбекско-японских отношений.
По словам Олматова, в настоящее время установлены взаимовыгодные контракты с крупными японскими ИТ-компаниями.
Гости были ознакомлены с нынешними инновационными проектами в стране в области почтовых отношений, задачах, стоящих перед системой, а также планах Акционерного общества «Узбекистон почтаси».
― Узбекская экономика выросла. Между Японией и Узбекистаном ещё имеются нереализованные возможности. Необходимо обменяться опытом с почтовыми специалистами и новыми проектами в Узбекистане, ― сказал руководитель делегации.
В рамках встречи гости рассказали о работе почтовых отделений и развитии электронной коммерции в почтовой системе.
Добавим, в завершение стороны обсудили возможности почтовой службы в формировании инфраструктуры бизнеса на местном и международном уровнях, также рассмотрели вопросы развития сотрудничества в рамках Всемирного почтового союза.