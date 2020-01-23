В Минске состоялся белорусско-российский диалог о сотрудничестве в космической сфере

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 января принял директора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Во время приёма состоялся диалог о разработке межгосударственных проектов в космической сфере. Реализация этих проектов будет связана с развитиеминдустрии высоких технологий в Белоруссии. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы республики

В ходе встречи белорусский президент отметил, что страна не богата полезными ископаемыми, поэтому делается ставка на технологии будущего, Беларусь всегда получала прибыль благодаря умелым рукам и интеллектуальному потенциалу людей. На нынешнем этапе Россия обладает капитальной материально-технической базой и многолетним опытом в деле освоения космоса, и Беларусь готова обсудить ряд реальных предложений российской стороны.

Глава «Роскосмоса» поддержал мнение собеседника об активизации космического сотрудничества между странами. Также он отметил, что в настоящее время уже идет совместная работа с белорусской академией наук, происходит обмен с предприятиями Белоруссии в целях освоения платформы космических предложений.

Беседа сторон прошла с превышением регламента, она продолжалась три часа. По её итогам Россия и Беларусь достигли договорённостей по нескольким направлениям — это строительство атомной станции, IT-парка, ориентирование крупных белорусских предприятий на ракетно-космический рынок и сотрудничество в научных проектах.