Азербайджан использует характерные для всех преступников методы | МИД Армении

В связи с 30-ой годовщиной армянских погромов в Баку
в Ереване был проведен ряд важных памятных мероприятий, а в международной прессе были и по сей день продолжаются многочисленные публикации, касающиеся варварского уничтожения армянской общины Баку
. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя нервную реакцию властей Азербайджана на памятные мероприятия.
«К сожалению, и в этом году власти Азербайджана продолжили оправдание действий организаторов и исполнителей армянских погромов, осуществленных в Баку
30 лет назад. Более того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев попытался героизировать исполнителей резни беспомощных людей, представить их «шехидами», а МИД АР обвинил армян в организации истребления армян в Сумгаите.
Азербайджанская сторона использует характерные для всех преступников методы, обвиняя жертв в совершении преступления и отрицая свою ответственность за публичное и систематизированное уничтожение безоружных людей в мирных условиях:
Это вновь наглядно показывает, что ни в коем случае азербайджанским властям не может быть доверена безопасность какой-либо части армянского народа. Очевидно, что Арцах
ни в коем случае не может быть в составе Азербайджана, и народ Арцаха не может оставаться без линий безопасности, необходимых для обороны», - подчеркнула Анна Нагдалян.