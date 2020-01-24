Представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией недавнее видео «Белых касок»

Захарова отметила, что такие ролики часто выходят после того, как слабеют позиции террористов. В настоящее время, боевики оказались в сложном положении в провинции Идлиб.
Представитель МИД напомнила, что российская сторона не раз предоставляла факты того, что данная организация сотрудничает с террористическими группировками, участвует в постановках химических атак. Кроме того, негативные факты о «Белых касках» обнародовали иностранные эксперты в ходе своих расследований.
Мария Захарова подчеркнула, что организация помогает прикрывать преступления боевиков и пытается подорвать имидж России в Сирии.