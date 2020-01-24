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Представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией недавнее видео «Белых касок»

Представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией недавнее видео «Белых касок»Недавнее видео от организации «Белые каски», где спасают детей после якобы атаки российской авиации близ Алеппо, 23 января прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, кадры являются очередной циничной провокацией от псевдогуманитарной организации. Цель – дискредитировать контртеррористическую деятельность России в Сирии. Об этом  сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Захарова отметила, что такие ролики часто выходят после того, как слабеют позиции террористов. В настоящее время, боевики оказались в сложном положении в провинции Идлиб.

Представитель МИД напомнила, что российская сторона не раз предоставляла факты того, что данная организация сотрудничает с террористическими группировками, участвует в постановках химических атак. Кроме того, негативные факты о «Белых касках» обнародовали иностранные эксперты в ходе своих расследований.

Мария Захарова подчеркнула, что организация помогает прикрывать преступления боевиков и пытается подорвать имидж России в Сирии.





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