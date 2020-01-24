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Президент Саркисян повстречался с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт

Президент Саркисян повстречался с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт
Президент Армении Армен Саркисян, в ходе визита в Израиль, 23 января провёл встречу с 29-м генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт. Стороны отметили высокий потенциал отношений двух стран и выразили надежду, что открытие посольства Канады в Армении придаст им новый импульс. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Глава Армении отметил, что дружеские отношения двух стран имеют добрую историю, но могут и быть ещё более плодотворными в будущем.

Значительный вклад в развитие отношений между странами вносит община армян в Канаде. Особо отмечен гуманный и тёплый приём в этой стране беженцев из Сирии.

В ходе беседы стороны единодушно признали, что сотрудничество может быть расширено в области образования, науки и высоких технологий.

На встрече была представлена инициатива президента Армении по развитию новых технологий и научных изысканий в стране - АТОМ (Advanced Tomorrow). Технологии будущего, искусственный интеллект, математическое моделирование, информационные технологии – вот направления многогранной программы, призванной привлечь в страну глобальные международные компании.

Генерал-губернатора Канады получила приглашение от Армена Саркисяна посетить VI Международный фестиваль STARMUS, который пройдет в Армении.

Напомним, что Жюли Пайетт, астронавт Канадского космического агентства, первой побывала на Международной космической станции в 1999 году.





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