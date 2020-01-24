Россия готова компенсировать ущерб белорусским партнерам из-за поставок некачественной нефти

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев 23 января обсудили по телефону сотрудничество стран в энергетической сфере, в частности речь шла о поставках российской нефти в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства

Основным предметом разговора стал вопрос о поставленной российскими партнерами в Беларусь нефти в 2019 году, не соответствующей должному качеству. Российская сторона заявила о готовности возместить ущерб белорусским нефтепереработчикам.

Как сообщает БЕЛТА, в прошедшем году в апреле государственный концерн «Белнефтехим» выступил с заявлением о неожиданном снижении качества российской нефти «Urals», транспортируемой по нефтепроводу «Дружба». Содержание хлорорганических веществ в составе энергосырья значительно превышало стандартную норму, в результате чего два нефтеперерабатывающих завода — «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» снизили производственные мощности, что привело к убыткам. Помимо этого, сообщается о нанесении вреда трубопроводной системе.

Также, во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы расширения научно-технических контактов между Белоруссией и российской корпорацией «Роскосмос».