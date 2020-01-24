Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом России

На переговорах Кику вместе с Васнецовым рассмотрели двусторонние взаимоотношения между двумя странами.
Как отметили в кабмине, стороны в особенности затронули вопрос о торгово-экономических отношениях.
Кроме того, были обсуждены планы Евразийского банка развития по финансированию инвестиционных инициатив в Республике Молдова, а именно в реализации проекта крупного агропромышленного логистического парка.
По словам главы правительства Молдовы, кабмин готов активно поддерживать иностранные инвестиции в молдавскую экономику, в частности в индустриализацию и модернизацию Молдавии.
Напомним, что 14 января президент Молдовы Игорь Додон также встретился с послом России Олегом Васнецовым. Собеседники обсудили весь спектр двусторонних взаимоотношений, отметив, что в 2019 году стратегическое партнёрство между Молдовой и Россией особенно укрепилось.